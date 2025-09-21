Gp Baku: vince Verstappen, fuori Piastri

Max Verstappen completa il Grande slam nel Gran premio dell'Azerbaijan di Formula 1: pole position, giro veloce e vittoria. A Baku, il pilota della Red Bull parte dalla prima posizione e ci resta per tutta la gara, senza sbagliare nulla e sfruttando al meglio i problemi avuti dalla McLaren e la brutta prestazione delle Ferrari.

Per Oscar Piastri, finito a muro durante le qualifiche e scattato dalla nona casella, era il momento di tenere i nervi saldi, ma i nervi, all'australiano, sono saltati già al primo giro. Partito in anticipo (sarà penalizzato di 5 secondi, al pari di Fernando Alonso, ma dovrà scontare la sanzione nel prossimo gran premio) è di nuovo finito contro le barriere durante le battute iniziali, terminando subito la propria gara. Gli è, però, andata bene, perché Lando Norris ha chiuso la corsa al settimo posto: questo vuol dire solo sei punti rosicchiati al compagno di squadra, che ora comanda il Mondiale con 25 lunghezze di vantaggio.

Secondo si è piazzato George Russell, terzo è Carlos Sainz, che trova il primo podio della stagione. Dietro di lui, Kimi Antonelli, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Solo ottava e nona le Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che per altro vengono superate dalle Mercedes nel Mondiale costruttori, al secondo posto. Verstappen si avvicina a Piastri nella classifica piloti, portandosi a 69 punti: un distacco importante, vero, ma con l'olandese non si può mai sapere.







