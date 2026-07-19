FORMULA 1 GP Belgio: Kimi Antonelli centra la sesta vittoria, davanti a Leclerc

GP Belgio: Kimi Antonelli centra la sesta vittoria, davanti a Leclerc.

Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Decisivo il sorpasso del pilota italiano, residente a San Marino, al 34esimo dei 44 previsti, dopo che il monegasco aveva conquistato il primo posto nel giro dei pit-stop mentre era stata chiamata la virtual safety car per detriti in pista. Leclerc ha cercato fino all’ultimo di riprendere la testa della corsa, ma Antonelli ha difeso la prima posizione e ha portato a casa il sesto successo in stagione. Terzo posto per Verstappen, quarto Hamilton, fuori Russell.

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