F1 GP Belgio: Leclerc in pole. Verstappen penalizzato Le qualifiche condizionate dalla pioggia premiano il ferrarista

Sarà Charles Leclerc a partire in pole position nel GP del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1 2024. Le qualifiche, su una pista di Spa tormentata dalla pioggia, sono state dominate dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha ottenuto il miglior tempo ma che dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia a causa della sostituzione del motore. Il campione in carica partirà 11°, ad approfittarne è stato il ferrarista, che con un ultimo giro straordinario (+ 0''595) si è preso la pole position. Al suo fianco Sergio Perez con l'altra Red Bull, solo 8° Carlos Sainz con l'altra Ferrari.

