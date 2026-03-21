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Gp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi

Seconda volta per il romano, quasi quattro anni dopo. Ottima prova per il pilota Aprilia, nonostante la caduta nelle libere, 3° Marquez

21 mar 2026
Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

C'è una Ducati in pole position in Brasile, per il secondo gran premio stagionale della MotoGp, ma non è quella ufficiale del campione del mondo 2025, né quella del campione del mondo 2022-23, bensì quella clienti di Fabio Di Giannantonio, della VR46. Quasi quattro anni dopo la prima e finora unica volta, il pilota romano torna davanti a tutti nelle qualifiche, registrando il miglior tempo di fronte a Marco Bezzecchi e a Marc Marquez.

Mentre nel maggio 2022, al Mugello, c'era una condizione mista di asciutto-bagnato, stavolta di pioggia non c'è stata traccia e quindi si può dire che sia una situazione inedita per Di Giannantonio, che ha preceduto di 7 centesimi Bezzecchi e di 8 Marquez. Se per il poleman è una conferma del ritmo tenuto di venerdì, per Bezzecchi è una piacevole novità, visto che aveva cominciato male e proseguito malissimo, cadendo nelle prove libere del sabato mattina per poi affrontare le qualifiche sulla seconda moto. Passato dal Q2, ha infine ottenuto la prima fila. Lontano il leader della classifica generale, Pedro Acosta, solo nono, 11° Francesco Bagnaia, 15° Franco Morbidelli, 19° Luca Marini, 22° Enea Bastianini.




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