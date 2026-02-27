MOTOGP Gp Buriram: Bezzecchi primo in prequalifica, male Bagnaia Il pilota Aprilia chiude la prima sessione con oltre 4 decimi su Marc Marquez. Terzo Di Giannantonio, 15° il bicampione del mondo

Gp Buriram: Bezzecchi primo in prequalifica, male Bagnaia.

C'è ancora l'Aprilia davanti a tutti, nel primo weekend di gara della MotoGp. Dopo i test prestagionali, Marco Bezzecchi chiude in testa anche le prove libere e le prequalifiche del venerdì, in Thailandia. Se il pilota italiano ha girato in 1'29"346 di mattina, nel pomeriggio è sceso quasi di un secondo, fermandosi a 1'28"526, oltre quattro decimi meglio di Marc Marquez.

Per il momento, la Ducati è apparsa inferiore all'Aprilia a livello di prestazioni, segno di una prosecuzione dell'enorme crescita mostrata dalla casa di Noale nella seconda metà del 2025, fatto confermato dal quinto tempo del rientrante Jorge Martin. Tra di loro si sono inseriti Fabio Di Giannantonio (Vr46) e Pedro Acosta (Ktm).

Sesto è Alex Marquez, chiudono la top 10 dei già qualificati alla sessione per la pole position Joan Mir, Brad Binder, Ai Ogura e Johann Zarco. Lontanissimo Francesco Bagnaia, solo 15° con l'altra Ducati ufficiale, che dovrà passare dal Q1 per provare a rientrare nella lotta per le prime posizioni. Domani ci saranno le seconde prove libere (ore 4.10 sammarinesi), le qualifiche (4.50) e la gara sprint (9).

