Gp Cina, prima vittoria di Hamilton in Ferrari: sua la gara sprint

Il primo successo di Lewis Hamilton in Ferrari coincide con la prima delle sei gare sprint del 2025. Dopo aver ottenuto la pole position per la gara corta, nel sabato del Gran premio di Cina l'inglese si è imposto dominando la corsa dall'inizio alla fine. Dietro di lui, in ordine, hanno chiuso Oscar Piastri su McLaren a 7” di distanza, Max Verstappen su Red Bull, George Russell su Mercedes e l'altro ferrarista, Charles Leclerc.

Un successo che riaccende l'entusiasmo dei tifosi Ferrari e che rilancia le ambizioni della Rossa di Maranello, anche se poi a calmare gli animi è arrivata la prestazione non eccezionale nelle qualifiche per la gara lunga della domenica, dominate Piastri davanti a Russell e Lando Norris, con Hamilton e Leclerc quinto e sesto. Tuttavia, i segnali di risveglio, rispetto al disastro australiano, ci sono.