MOTOCROSS Gp d'Europa: doppietta Gajser in MxGp, Adamo torna al successo in Mx2 Lo sloveno allunga in testa alla classifica generale: ora è a +29 su Febvre. L'italiano ritrova la vittoria dopo quasi due anni

Tim Gajser domina il Gran premio d'Europa e allunga ancora in vetta al Mondiale di motocross, nella classe MxGp. In Francia, il leader della classifica generale ha vinto entrambe le prove, in cui si sono visti due podi fotocopia: primo lo sloveno, su Honda, secondo il francese Romain Febvre, su Kawasaki, terzo il belga Lucas Coeven, su Ktm. Quarto, sia nella prima prova, sia nella classifica complessiva della tappa, è Mattia Guadagnini su Ducati, che scala tre posizioni nel Mondiale, salendo al settimo posto. Nonostante la pole realizzata da Coeven, Gajser ha avuto ben pochi riguardi nei confronti dell'amico belga, mettendosi davanti sin dal via, in gara 1, e tenendo tutti dietro fino alla bandiera a scacchi. Partenza molto peggiore nella seconda prova, dove è sceso fino all'ottavo posto, prima di risalire, superando tutti nei primi sei giri e chiudendo ancora una volta in testa. Invariate le prime posizioni del Mondiale, ma cambiano i distacchi: Gajser ora comanda con 167 punti, davanti a Febvre, con 138, e all'altro francese, Maxime Renaux, con 121.

Nella Mx2 è dominio Ktm ed è successo italiano grazie a un ritrovato Andrea Adamo, che torna alla vittoria dopo quasi due anni. In gara 1 la casa austriaca piazza la doppietta, con la vittoria di Simon Längenfelder e il secondo posto dell'italiano, campione del mondo di 2023 di Mx2. Nella prova del pomeriggio, Adamo ha duellato a lungo con il francese Thibault Benistant, sfruttando alcune difficoltà di doppiaggio del pilota Yamaha, a 2 minuti dalla fine, per portarsi in testa e chiudergli davanti. Terzo è Längenfelder. Male il campione del mondo in carica Kay de Wolf, che chiude al quinto posto complessivo e nella classifica generale del Mondiale scende dal primo al terzo posto. In testa va il belga Liam Everts, con 135 punti, seguito da Langenfelder a 132, da de Wolf a 130 e da Adamo, ora quarto, a 124 punti.

