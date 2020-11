Primo successo in carriera per lo spagnolo della Ktm Il pilota spagnolo Raul Fernandez in sella a una Ktm ha vinto il gran premo di Moto3 sul circuito di Valencia, dove si è disputata una corsa ricca di copi di scena. Per Fernandez si tratta del primo successo in carriera. Sul traguardo lo spagnolo ha preceduto il suo connazionale Sergio Garcia e il giapponese Ai Ogura, quarto posto e podio sfiorato per appena 32millesimi per l'italiano Tony Arbolino.