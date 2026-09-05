F1 GP d'Italia, Gasly centra la prima pole in carriera. 7° Antonelli Il francese dell'Alpine precede Russell e Piastri grazie a un ultimo giro strepitoso. Leclerc e Hamilton sono 4° e 5°.

GP d'Italia, Gasly centra la prima pole in carriera. 7° Antonelli.

Sorpresa al Gran Premio d'Italia, dove Pierre Gasly centra la prima pole position in carriera grazie a un ultimo giro incredibile. Il francese dell'Alpine, che proprio a Monza ha ottenuto la sua unica vittoria in Formula 1, precede Russell e Piastri: 4ª e 5ª le Ferrari di Leclerc e Hamilton, seguono Verstappen e Antonelli, 7°.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: