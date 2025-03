Gp delle Americhe: vince Bagnaia, cade Marc Marquez

Il primo squillo di Francesco Bagnaia arriva in Texas. Il tre volte campione del mondo vince il Gran premio delle Americhe davanti ad Alex Marquez e a un ritrovato Fabio Di Giannantonio, sfruttando la caduta di Marc Marquez. Lo spagnolo era in testa alla corsa quando ha perso il controllo della propria Ducati su un cordolo, finendo a terra e perdendo la pedalina destra della moto, cosa che l'ha costretto al ritiro. Bagnaia, che intanto era risalito dalla sesta alla seconda posizione, ha preso la vetta e non l'ha più mollata.

Con questo successo, il ducatista sale a 75 punti nel Mondiale, rimanendo comunque terzo, mentre in testa va Alex Marquez, a 87, con un punto di vantaggio sul fratello. Il prossimo appuntamento sarà in Qatar, sul circuito di Losail, il 12 e 13 aprile, prima di dare il via alla lunga serie di 12 corse europee, che si concluderà il 13 e 14 settembre con il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini.