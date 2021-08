MOTOCROSS GP di Lettonia, vittoria e leadership del Mondiale per Gajser

La settima tappa del Mondiale MX della motocross va in scena nello storico circuito di Kegums, in Lettonia. Caratteristica della pista è il tracciato sabbioso, che non lascia ampi margini d'errore per i piloti. A trionfare dopo le due manche e grazie a due secondi posti, è lo sloveno campione in carica della Honda Tim Gajser. Per lui si tratta del terzo successo stagionale, dopo quelli arrivati in Russia e Olanda. In Gara 1 Jorge Prado perde la leadership nel corso del primo giro a favore di Herlings, seguito a ruota da Gajser. Leggermente più indietro Tony Cairoli , 5°, con Romain Febvre che nel corso delle prime tornate recupera posizioni dopo una partenza poco felice e portandosi a ridosso del nove volte iridato.

Pochi cambi di posizione sino a 8 minuti dal termine, quando Cairoli va all’attacco di Coldenhoff e poco dopo di Prado: gran battaglia con il compagno di squadra, battuto d’esperienza a suon di incroci. Arriva la vittoria di manche per Herlings davanti a Gajser e Cairoli. Seconda manche in cui la pioggia la fa da padrona, tenta la fuga Febvre rincorso a corto raggio da Prado ed Herlings, mentre Cairoli, quarto, cade e scivola al nono posto. A tre giri dal termine arriva l’attacco di Herlings sul capofila Prado che però ne ha di più e non lascia avvicinare l’olandese, nonostante un errore all’atterraggio del salto finale. Gajser tenta a sua volta di farsi sotto ma Herlings fa tutto da solo e nell’ultimo giro scivola e non riesce a ripartire prontamente, lasciando passare Gajser e Febvre. Il leader della classifica generale Gajser allunga a +12 su Febvre, secondo a 257 punti. Guadagna la terza posizione su Cairoli Jorge Prado a 255, che ora punta il secondo posto. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato a settembre in Turchia.

