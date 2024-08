Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: ecco il nuovo poster di Aldo Drudi

Manca un mese al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che dal 6 all’8 settembre tornerà nella Motor Valley per un’edizione che si annuncia da record. I segnali della prevendita sono ottimi, ulteriormente ravvivati dalla possibilità di acquistare un biglietto per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna (20-22 settembre a MWC) con lo sconto del 30% se in possesso del primo in programma, in un settembre che si profila davvero straordinario. Una opportunità al momento aperta fino al 12 agosto. Nel 2023 furono 141.056 gli spettatori nel weekend del Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini; l’obiettivo di quest’anno è superare quota 150mila.

É tradizionalmente il poster ufficiale ad avviare il countdown, anche quest’anno frutto della creatività di Aldo Drudi e della Drudi Performance, che insieme a Misano World Circuit ha ricevuto qualche settimana fa il prestigioso Compasso d’Oro. Il premio, da nessuno ricevuto prima con queste motivazioni, ha riconosciuto la capacità di tradurre in segni e colori un grande evento sportivo, fino ad issare l’inconfondibile bandiera della Riders’ Land su un territorio che ha saputo costruire una kermesse capace di produrre un indotto economico da 80,256 milioni. Il poster ha reinterpretato con originalità l’immaginario che connette il mondo Red Bull con lo scenario affascinante di Misano, di San Marino e della Riviera di Rimini e sarà elemento focale della campagna coordinata che partirà sui canali digitali di tutti i promotori, accompagnata da un video realizzato in collaborazione da Dorna e Red Bull.

"Nel manifesto abbiamo mantenuto la linea grafica dello scorso anno, garantendo una efficace continuità – commenta Aldo Drudi -. Oltre al Gran Premio, abbiamo lavorato su strutture come l'Isola delle Rose. La grande novità di quest'anno è il treno brandizzato Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, una novità per noi che abbiamo decorato di tutto, ma mai un treno. Siamo curiosi di vederlo sulla linea adriatica. L'operazione è frutto di una grande ricerca iniziata lo scorso anno e la sua forza è la pervasività: la grafica si diffonde dal circuito a tutta la costa, con manifesti dedicati ai comuni promotori e a San Marino. Brandizziamo così non solo la pista, ma tutto il territorio. Siamo orgogliosi per il Compasso d'Oro attribuitoci dall'ADI, che riconosce l'intera operazione di identità grafica e suggella la campagna di Red Bull."

“Ci apprestiamo ad un’edizione straordinaria - commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit - risultato di un lavoro svolto insieme, con la partecipazione convinta e potente di un partner globale come Red Bull e l’accento creativo di Aldo Drudi. La Repubblica di San Marino e la Riviera di Rimini con i comuni di Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica, saranno pronte ad accogliere la passione di spettatori che attendiamo da tutto il mondo, attratti certamente dalla spettacolarità di un campionato che ha moltiplicato i suoi protagonisti, ma anche dall’adrenalina che trasmette il dna motociclistico dei nostri territori, anche attraverso il programma di iniziative di The Riders’ Land Experience”.

Grazie alla collaborazione tra i promotori locali, Red Bull e le istituzioni anche quest’anno alla vigilia del Gran Premio, già dal 4 settembre eventi ed esibizioni non saranno attivati solo presso il circuito, ma anche in località iconiche della Riviera come Rimini e Riccione, nonché nella Repubblica di San Marino. Tra gli appuntamenti principali segnaliamo la Riders night, show notturno di motocross freestyle in programma a Riccione giovedì 5 settembre in due tornate alle 22.00 e alle 23.30, la KTM parade alle ore 20.00 di venerdì 6 settembre presso il circuito di Misano e, infine, il Red Bull Train, il convoglio ferroviario speciale che sempre venerdì collegherà Milano con Rimini facendo tappa a Bologna: in ciascun vagone saranno allestite experience a tema Red Bull e motomondiale, mentre alla stazione di Bologna verrà attivato uno stand dedicato.

