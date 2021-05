Gp di Spagna: Marquez cade anche nel warm up, moto distrutta

Gp di Spagna: Marquez cade anche nel warm up, moto distrutta.

In curva 4 lo spagnolo è uscito di pista restando fortunatamente illeso dalla carambola nella ghiaia. La moto si è però completamente distrutta. Miglio tempo per Maverick Vinales. Seconda posizione per Johann Zarco. Terzo Fabio Quartararo.

Nessun miglioramento per Valentino Rossi che ha concluso ventesimo.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: