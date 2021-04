GP Doha: Acosta vince dalla pit-lane. Bis Sam Lowes in moto2

Nel GP di Doha a Losail capolavoro del 16enne Pedro Acosta nella gara di moto3. Il pilota spagnolo che partiva dalla pit lane è riuscito a vincere la seconda prova del calendario davanti al sudafricano Darryn Binder e Niccolò Antonelli. Quarto posto per Andrea Migno davanti al giapponese Kaito Toba.

In Moto2 vittoria per Sam Lowes, davanti a Gardner e Fernandez. Quarto posto per Bezzecchi.

