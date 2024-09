MOTOGP GP Emilia Romagna: Bagnaia vince la gara sprint davanti a Martin e Bastianini Il campione del mondo centra la pole position e vince la gara al veloce al termine di un grande duello con lo spagnolo

Il sabato di Misano-bis porta Pecco Bagnaia a 4 punti da Martin e dalla vetta del mondiale. Non male alla vigilia della seconda gara stagionale sul circuito romagnolo a distanza di due settimane dal GP di San Marino. Il pilota della Ducati recupera sullo spagnolo che al pronti via scatta in testa alla gara veloce del GP dell'Emilia Romagna. Il campione del mondo in carica insegue anche alla spalle di Brad Binder. Superato il pilota sudafricano dopo qualche curva, inizia lo spettacolare duello tra Bagnaia e Martin.

Sette giri di assoluto livello, con brividi continui per le opposte tifoserie. Decisivo l'ottavo giro con Bagnaia a soli 3 decimi e in pieno pressing sullo spagnolo. L'italiano sfrutta un errore di Martin, leggermente largo alla curva del Carro, e nello spazio s'infila. Al comando Pecco Bagnaia non molla di un centimetro e va a tagliare il traguardo davanti a Martin. Una sprint race incredibile, addirittura 6 secondi più veloce rispetto a quella di due settimane prima. Terzo posto per Enea Bastianini. Quarto Marquez davanti Acosta. A punti anche Binder sesto. Alla vigilia del 14' appuntamento della stagione, Bagnaia sale a 317 punti in classifica mondiale con Martin che comanda con 321.

