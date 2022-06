GP Emilia Romagna: Bautista fa doppietta e scappa, Bernardi 13°

Doppietta e fuga in classifica per Alvaro Bautista. Il capoclassifica vince anche gara2 e lo fa in maniera ancora più netta rispetto a gara1, con Razgatlioglu, partito in pole, che regge al comando per 8 giri ma poi, una volta passato, non riesce a tenere il passo. Per Bautista ora è +36 su un Rea in grande difficoltà e costretto fuori dal podio dalla rimonta di Rinaldi, partito benissimo dopo gli stenti della SuperPole Race e capace di difendere il suo 3° posto senza troppi problemi. Altra grande rimonta pure per Luca Bernardi che col 13° posto eguaglia il suo secondo miglior piazzamento stagionale e sale a quota 15 in classifica. Come in SPR il sammarinese parte 20°, recupera subito due posizioni e pian piano risale, sfruttando qualche scivolone avversario e mettendoci del suo coi sorpassi su Nozane e Laverty.