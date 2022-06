GP Emilia Romagna, Bautista si prende gara1 su Rea. 14° Bernardi con rimonta finale

Prova di forza di Alvaro Bautista che parte male ma poi risale d'autorità e si prende gara1 del GP dell'Emilia Romagna davanti al suo rivale per il titolo Rea, ora a -22. Crolla a -77 invece Razgatlioglu, fuori per un problema tecnico e costretto a lasciare il podio - il primo stagionale - al riminese Rinaldi, che precede Bassani, Lowes e Locatelli. Porta a casa due punti Luca Bernardi, che al via recupera un paio di posizioni e poi, nel finale, supera Rabat, Syahrin e Baz e chiude 14°, salendo a quota 12.

Gara tiratissima in avvio: Razgatlioglu si porta subito al comando ma al giro successivo passa lo scettro a Rea, che sorpassa entrambi in un amen e, sfruttando il duello tra i due inseguitori, prende un po' di margine. Bautista si libera del turco in un paio di giri e poi si lancia all'inseguimento, andato a buon fine quando, al 12°, dopo un paio di affondi senza fortuna piazza il sorpasso su Rea. E da lì in poi non c'è storia, il capoclassifica fa il vuoto a suon di giri veloci e va a prendersi un successo strameritato.