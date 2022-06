SUPERBIKE GP Emilia Romagna, Bautista si prende gara1 su Rea. 14° Bernardi con rimonta finale Il capoclassifica parte male ma poi risale in maniera imperiosa, passa il rivale al 12° giro e da lì in poi domina. 2 punto per il sammarinese, protagonista di un gran finale di gara. fuori Razgatlioglu.

È un Alvaro Bautista al limite della perfezione quello che, nel primo giorno di Superbike a Misano, appare in totale controllo della situazione. Dopo il record assoluto della pista nelle qualifiche, il capoclassifica si prende gara1 partendo in sordina e crescendo alla distanza, col finale che è praticamente un assolo. Rea, suo primo rivale per il titolo, regge finché può e poi cede inesorabilmente il passo, scendendo a -22 nella generale. Crolla a -77 invece Razgatlioglu, fermato da un problema tecnico nei giri conclusivi e costretto a lasciare il terzo posto al riminese Rinaldi, al suo primo podio stagionale.

Inizia a sorridere anche Luca Bernardi, che dopo le difficoltà nelle qualifiche mette in tasca due punti, risalendo dal 21° al 14° posto: 7 posizioni rosicchiate tra una buona partenza e un finale in crescendo, nel quale sbarca in zona punti superando Rabat, Syahrin e Baz.

Il grosso della bagarre di gara1 arriva al via: Razgatlioglu parte forte ed è subito al comando, al giro dopo però Rea supera sia lui che Bautista e, sfruttando la lotta tra i due rivali, prova ad allungare. Ma può farlo per poco, perché tempo un altro giro e Bautista si sbarazza del turco e comincia la rincorsa. Il momento chiave arriva al 12°, quando il capoclassifica, dopo un paio di affondi andati a vuoto, s’avventa sul primato con un sorpasso deciso sul curvone. Da lì in poi il ducatista sfodera un susseguirsi di giri veloci ai quali Rea non ha la forza di replicare, così la seconda parte di gara non offre sussulti. Tranne per il ko di Razgatlioglu che spiana la strada a Rinaldi, che in avvio aveva dovuto sudare per scalzare l’arrembante Bassani, che chiude quarto su Lowes e Locatelli. Gara1 dunque è un tripudio Emilia Romagna, col romagnolo insieme al compagno di squadra Bautista per un podio 2/3 Ducati.

