SUPERBIKE GP Emilia Romagna, Bernardi: "Contento del risultato, devo migliorare nelle qualifiche"

Un Luca Bernardi a due facce quello del weekend di Misano, nel quale, nonostante le difficoltà in qualifica, è andato a punto in entrambe le gare: "Arrivo sempre un po' in ritardo nel weekend, dobbiamo migliorare queste qualifiche. Io purtroppo ancora devo migliorare il feeling con la moto e con la gomma più morbida in qualifica. Però anche se faccio fatica in prova in gara riesco sempre un po' a scapparci fuori, anche il team è bravo a mettere a posto la moto. È stato un buon weekend, sono contento del risultato che abbiamo fatto".

