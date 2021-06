GP Emilia Romagna, Bernardi sfiora la Superpole

Luca Bernardi subito protagonista al GP di Emilia Romagna. Il sammarinese comanda a lungo le qualifiche e sfiora la Superpole, chiudendo secondo ad appena 13 millesimi da Aegerter. Altra conferma per l'esordiente Bernardi, 4° in classifica nella categoria Supersport. 6° il leader della generale Odendaal, preceduto anche da Gonzalez, Cluzel e Sommer. In Superbike invece comanda il solito Jonathan Rea: il capoclassifica e campione in carica firma la Superpole davanti a Razgatlioglu, Redding e Rinaldi. Nel pomeriggio si corrono le Gare1, domani invece Superpole Race e Gara2.