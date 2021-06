SUPERBIKE GP Emilia Romagna, Bernardi sfiora la Superpole Il sammarinese, impegnato nella Supersport, segue Aegerter di soli 13 millesimi.

GP Emilia Romagna, Bernardi sfiora la Superpole.

Luca Bernardi subito protagonista al GP di Emilia Romagna. Il sammarinese comanda a lungo le qualifiche e sfiora la Superpole, chiudendo secondo ad appena 13 millesimi da Aegerter. Altra conferma per l'esordiente Bernardi, 4° in classifica nella categoria Supersport. 6° il leader della generale Odendaal, preceduto anche da Gonzalez, Cluzel e Sommer. In Superbike invece comanda il solito Jonathan Rea: il capoclassifica e campione in carica firma la Superpole davanti a Razgatlioglu, Redding e Rinaldi. Nel pomeriggio si corrono le Gare1, domani invece Superpole Race e Gara2.

