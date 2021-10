GP Emilia Romagna: Lowes vince in Moto2, Foggia in Moto3

Colpi di scena in Moto2: Raul Fernandez cade mentre era in testa al Gran Premio dell'Emilia Romagna e dice addio a vittoria e primato in classifica. Ne approfitta il compagno di squadra Remy Gardner con l'australiano solo 7° ma ora con 18 punti di vantaggio sul diretto rivale. Successo che è andato al “romagnolo d'adozione” Sam Lowes, partito dalla pole position. Buon quarto posto per Celestino Vietti mentre finisce a terra Marco Bezzecchi, in lotta con Gardner.

Super rimonta di Dennis Foggia in Moto3: il pilota romano bissa il successo del Gran Premio di San Marino anche se questa volta lo fa risalendo addirittura dalla quattordicesima posizione. Come al solito le gare della piccola cilindrata sono emozionanti e anche questa non fa eccezione con Foggia che trionfa all'ultimo giro davanti allo spagnolo Masia. Terzo il connazionale e leader del mondiale Pedro Acosta che - a due GP dal termine - conserva 21 punti di vantaggio.