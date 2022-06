GP Emilia Romagna: SuperPole Race a Razgatlioglu, Bernardi ancora 14°

All'11° tentativo, ecco Toprak Razgatlioglu. Il campione in carica coglie il primo successo stagionale dominando la SuperPole Race di Misano, che lo vede andare immediatamente in testa, duellare con Rea per un paio di giri e poi fare il vuoto per il resto della corsa. Fuga agevolata dalla battaglia tra Bautista e Rea, anche questa risolta entro i primi 4 giri: lo spagnolo la spunta, va via senza rischiare più e strappa altri due punti al suo primo inseguitore in classifica, ora a -24. Molto bene Vierge, che arriva a insidiare lo stesso Rea, chiude quarto e aprirà la seconda fila davanti a Lecuona e Locatelli. Terza fila con Bassani, Lowes e Gerloff, solo 10° - e dunque senza punti - un Rinaldi in difficoltà. Altra ottima partenza per Luca Bernardi: 20° in griglia, il sammarinese ha subito guadagnato 2 posizioni ed è poi risalito fino a confermare il 14° di Gara1, che nella SPR però non dà punti.