MOTOGP GP Germania: è dominio di Marc Marquez Lo spagnolo vince davanti al fratello Alex, terzo Bagnaia.

GP Germania: è dominio di Marc Marquez.

Al Sachsenring è dominio di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati vince il GP di Germania rimanendo in testa per tutta la gara. Si tratta del dodicesimo successo in carriera su questa pista se si considerano tutte le classi. Seconda posizione per Alex Marquez, seguito da Francesco Bagnaia. La settima vittoria in 11 gare permettono a Marc Marquez di consolidare la leadership nel Mondiale MotoGP: ora sono 83 i punti di vantaggio sul fratello Alex, con Bagnaia a lontano 147 lunghezze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: