GP Germania: vince Bagnaia, cade Martin.

Pecco Bagnaia vince il GP di Germania. Il campione del mondo in carica sfrutta una caduta di Martin a due giri dalla fine e chiude sul gradino più alto del podio. Un successo pesante per il pilota della Ducati che centra la quarta vittoria di fila e completa la rimonta in classifica generale.

Bagnaia è al comando con 10 punti di vantaggio sullo spagnolo. In Germania salgono sul podio anche i fratelli Marquez. Con Marc secondo davanti ad Alex. Dominio Ducati con cinque moto nelle prime cinque posizioni. Quarto Enea Bastianini davanti a Franco Morbidelli. Dopo la pausa la MotoGP tornerà il 3-4 agosto a Silverstone.

