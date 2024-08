MOTOGP GP Gran Bretagna, Bastianini vince la Sprint Race e tiene in vetta Bagnaia, Pole di Espargarò Pecco cade e mantiene un punto su Martin, 2° nella mini-gara odierna.

In MotoGP si è corsa la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna: Bastianini vince su Martin e Aleix Espargarò. Caduta per Marc Marquez e per Pecco Bagnaia, che proprio grazie alla vittoria del connazionale mantiene 1 punto di vantaggio in classifica su Martin. Domani alle 14 si corre il Gran Premio: Aleix Espargarò partirà in pole davanti a Bagnaia, Bastianini e Martin.

