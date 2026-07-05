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GP Gran Bretagna: vince Leclerc davanti a Russell e Hamilton. Guasto all'auto per Antonelli

Il monegasco torna a vincere a distanza di oltre un anno. Kimi penalizzato da un problema alla sua Mercedes.

di Elia Gorini
5 lug 2026
Foto @Formula1
Foto @Formula1

Prima vittoria stagionale per Charles Leclerc che porta la Ferrari sul gradino più alto del podio nel GP di Gran Bretagna. Il pilota della Ferrari vince davanti a Russell e al compagno di squadra Hamilton. Antonelli è solo 16', penalizzato da un guasto alla macchina. Nella classifica mondiale Kimi Antonelli resta al comando con 179 punti davanti a George Russel con 154 e Lewis Hamilton con 147. Quarta posizione per Leclerc con 108, che torna a vincere un GP dalla gara di Austin del 20 ottobre 2024.






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