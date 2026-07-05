FORMULA 1 GP Gran Bretagna: vince Leclerc davanti a Russell e Hamilton. Guasto all'auto per Antonelli Il monegasco torna a vincere a distanza di oltre un anno. Kimi penalizzato da un problema alla sua Mercedes.

GP Gran Bretagna: vince Leclerc davanti a Russell e Hamilton. Guasto all'auto per Antonelli.

Prima vittoria stagionale per Charles Leclerc che porta la Ferrari sul gradino più alto del podio nel GP di Gran Bretagna. Il pilota della Ferrari vince davanti a Russell e al compagno di squadra Hamilton. Antonelli è solo 16', penalizzato da un guasto alla macchina. Nella classifica mondiale Kimi Antonelli resta al comando con 179 punti davanti a George Russel con 154 e Lewis Hamilton con 147. Quarta posizione per Leclerc con 108, che torna a vincere un GP dalla gara di Austin del 20 ottobre 2024.

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