Gp Imola: disastro Ferrari, pole a Piastri

Disastro Ferrari a Imola: nelle qualifiche del Gran premio dell'Emilia-Romagna, le due rosse di Maranello non accedono all'ultimo turno e si piazzano undicesima e dodicesima, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente a 83 millesimi e a oltre due decimi dall'entrare nel Q3. Stesso destino per Kimi Antonelli, tredicesimo.

A registrare la pole sul circuito imolese è Oscar Piastri, che scatterà per la terza volta in stagione - e in carriera - dalla prima posizione. Secondo, per soli 34 millesimi, è Max Verstappen, mentre George Russell strappa sulla bandiera a scacchi la terza posizione al connazionale Lando Norris.