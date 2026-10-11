MOTOGP Gp Indonesia: Bezzecchi torna a vincere 133 giorni dopo, Marquez limita i danni Il riminese stavolta non sbaglia e regala all'Italia il 300° successo in classe regina. Martin, terzo, torna leader del Mondiale

Gp Indonesia: Bezzecchi torna a vincere 133 giorni dopo, Marquez limita i danni.

Il successo numero 1 per l'Italia nella classe regina del Motomondiale fu di Nello Pagani il 16 luglio 1949, il numero 100 fu di Franco Uncini, nel 1982 a Misano, il numero 200 di Valentino Rossi, nel 2007 in Portogallo, e ora arriva anche il 300°, con la firma di Marco Bezzecchi, in Indonesia. Il riminese torna a vincere in MotoGp 133 giorni dopo l'ultima volta: dal Mugello a Mandalika per risalire sul gradino più alto del podio, primo di un filotto di quattro Aprilia nelle prime quattro posizioni. Dietro di lui, Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura, con Pedro Acosta primo delle altre moto e Marc Marquez solo sesto.

Eppure, in partenza era scattato meglio Fernandez, che in curva 1 è rimasto davanti a Bezzecchi al momento di incrociare le traiettorie e l'ha poi tenuto dietro per 18 giri. Tutto ciò nonostante un dito rotto, con tanto di stecca sotto al guanto, in conseguenza della caduta del sabato (di cui lo spagnolo ha incolpato proprio l'italiano). Poi è arrivato il sorpasso di Bezzecchi, uno solo, ma decisivo, mentre dietro Martin, partito settimo, risaliva fino alla terza piazza, Ogura alla quarta e Marquez, precipitava, scambiandosi la posizione più volte con Acosta, con un occhio sempre alla gestione della pressione delle gomme.

Dopo il weekend, rimane invariato il distacco tra Martin e Marquez, con lo spagnolo dell'Aprilia che guida ancora il Mondiale di tre punti rispetto al connazionale della Ducati. Ne recupera tre Bezzecchi, che ora dista 46 punti dalla vetta e 43 dal secondo posto. La corsa al titolo sembra perciò una gara a due, ormai, anche perché alla fine della stagione rimangono solo cinque prove (con relative gare sprint): Australia, Malesia, Qatar, Portogallo e Valencia, dove il Mondiale si chiuderà il 29 novembre.

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