FORMULA 1 Gp Madring, tra le Mercedes e le Ferrari spunta Norris Il campione del mondo ottiene la pole per 11 millesimi, davanti ad Antonelli, Verstappen e Hamilton

Gp Madring, tra le Mercedes e le Ferrari spunta Norris.

Tutti si aspettavano il duello Mercedes - Ferrari, sul nuovo circuito del Madring, e così era stato, fino agli ultimi secondi delle qualifiche. Poi, dal nulla, è spuntata la McLaren di Lando Norris, che si è preso la pole per soli 11 millesimi. Il campione del mondo ha sfruttato al meglio un secondo settore gestito male da Kimi Antonelli, che per mettersi davanti a Lewis Hamilton aveva dovuto spingere all'inverosimile nel terzo, recuperando quasi mezzo secondo. Ma non è bastato per tenersi dietro l'altro inglese, quello con l'auto color papaya.

Detto della prima fila, nella seconda, che sembrava destinata a essere interamente rossa, si è inserito Max Verstappen, a 140 millesimi da Norris. Quarto è Hamilton, a 189, quinto Charles Leclerc, a 195. Solo sesto George Russell, a 325 millesimi dalla pole. Domani la gara, alle 15.

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