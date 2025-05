GP Miami: Sprint a Norris, pole position a Verstappen

Sfruttando la Safety Car entrata nel finale, Lando Norris si prende la Sprint a Miami dopo una gara dai numerosi colpi di scena. È doppietta McLaren con il secondo posto di Piastri. La Ferrari indovina la strategia e porta Hamilton sul gradino più basso del podio mentre Leclerc va a muro già nel giro di ricognizione. Decimo Kimi Antonelli, che scattava dalla pole position.

Alle 22 al via il GP: prima posizione per Max Verstappen davanti a Norris e lo stesso Antonelli. In difficoltà la Rossa con Leclerc 8° e Hamilton 12°.