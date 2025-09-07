TV LIVE ·
18:33 L'Arezzo a punteggio pieno. Battuta anche la Vis Pesaro 18:33 I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a Detroit: la forza di un legame indissolubile 18:01 Forcellini e Perilli hanno ricevuto il premio “Sogni Olimpici” 17:02 Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono Santi. L'appello del Papa: “Giovani, non sprecate le vostre vite” 16:26 Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren 15:33 Giro del Monte 2025: millecento partecipanti sullo stradone 15:04 Riforma Igr: al via le assemblee zonali, sindacati sul piede di guerra 14:59 Rimini, una nuova targa per Lucio Battisti nella rotonda a lui dedicata dopo l’atto vandalico di Ferragosto 14:28 I Capitani Reggenti a Detroit per la Festa della Fondazione della Repubblica 14:21 Mostra del Cinema di Venezia, trionfa Jim Jarmusch: Leone d'Oro a 'Father Mother Sister Brother'
Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren

L'olandese esce vincitore dalla lotta dei primi giri e fa il vuoto. Norris, 2°, accorcia su Piastri

7 set 2025
Foto X @Formula1
Foto X @Formula1

Dopo due anni di astinenza, Max Verstappen torna a vincere il Gran premio di Monza, trovando il terzo successo sul circuito italiano e il terzo trionfo anche nella stagione in corso. L'olandese vince davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Sesto è Lewis Hamilton.

La gara si accende già nel primo giro, con Verstappen che scatta dalla pole, ma costringe sull'erba Norris e poi taglia la prima chicane quando si crea troppo traffico alla fine del rettilineo. Anticipando l'assegnazione di una penalità da parte dei commissari di gara, che sarebbe stata praticamente certa, l'olandese rende la posizione al britannico. Poi, al giro successivo, lo attacca, mentre si danno battaglia anche Piastri e Leclarc. Dopo poco, Verstappen torna in testa, l'australiano supera il ferrarista e le posizioni si cristallizzano.

L'unico scossone arriva nel finale, quando la McLaren ha dei problemi tecnici durante il pit stop di Norris e il britannico rientra in pista dietro a Piastri, ma poi la scuderia ordina di invertire i piazzamenti e così si arriva fino in fondo. In classifica generale, Norris recupera tre punti al compagno di squadra, che è ancora leader del Mondiale, portandosi a -31 a otto gran premi dal termine.




