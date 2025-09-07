FORMULA 1 Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren L'olandese esce vincitore dalla lotta dei primi giri e fa il vuoto. Norris, 2°, accorcia su Piastri

Dopo due anni di astinenza, Max Verstappen torna a vincere il Gran premio di Monza, trovando il terzo successo sul circuito italiano e il terzo trionfo anche nella stagione in corso. L'olandese vince davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Sesto è Lewis Hamilton.

La gara si accende già nel primo giro, con Verstappen che scatta dalla pole, ma costringe sull'erba Norris e poi taglia la prima chicane quando si crea troppo traffico alla fine del rettilineo. Anticipando l'assegnazione di una penalità da parte dei commissari di gara, che sarebbe stata praticamente certa, l'olandese rende la posizione al britannico. Poi, al giro successivo, lo attacca, mentre si danno battaglia anche Piastri e Leclarc. Dopo poco, Verstappen torna in testa, l'australiano supera il ferrarista e le posizioni si cristallizzano.

L'unico scossone arriva nel finale, quando la McLaren ha dei problemi tecnici durante il pit stop di Norris e il britannico rientra in pista dietro a Piastri, ma poi la scuderia ordina di invertire i piazzamenti e così si arriva fino in fondo. In classifica generale, Norris recupera tre punti al compagno di squadra, che è ancora leader del Mondiale, portandosi a -31 a otto gran premi dal termine.

