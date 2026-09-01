FORMULA 1 Gp Monza, Wolff anticipa: "Antonelli partirà dal fondo" Mercedes ha deciso di operare più a fondo sul motore dell'italiano, che comunque richiedeva modifiche e avrebbe portato a un arretramento in griglia

Gp Monza, Wolff anticipa: "Antonelli partirà dal fondo".

Kimi Antonelli partirà dall'ultima fila nel Gran premio di Monza. Ad anticiparlo è Toto Wolff, team principal di Mercedes, spiegando che l'italiano dovrà sostituire alcune componenti del motore e quindi riceverà delle penalità per questo. Si era inizialmente parlato di 10 posizioni di arretramento sulla griglia di partenza, ma ora Wolff fa sapere che la scuderia intenda mettere sulla power unit del bolognese più componenti nuove e quindi la penalizzazione sarà ancora più consistente.

"Per noi, Monza inizia con una sfida - scrive il team principal di Mercedes. Questa decisione è deludente per Kimi e per i tifosi che vorrebbero vederlo lottare tra le prime posizioni nella sua gara di casa, ma in F1 non c’è spazio per i sentimenti e dobbiamo fare questo sacrificio pensando al campionato".

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