Gp Motegi, Martin in pole ma la sprint è di Marc Marquez

Pole position e record della pista per Jorge Martin, vittoria della gara sprint per Mar Marquez. Sono questi i risultati del sabato della MotoGp, a Motegi, nel Gran premio del Giappone, che per ora ha premiato i due spagnoli in vetta al Mondiale. Le posizioni sulla griglia di partenza rispecchieranno quelle della classifica generale, con Martin, rimasto leader dopo lo scorso fine settimana, che scatterà dalla prima casella, seguito dal pilota Ducati. Chiude la prima fila un altro spagnolo, Pedro Acosta, apre la seconda Marco Bezzecchi, davanti ad Alex Marquez e a Fabio Di Giannantonio, solo 13° Francesco Bagnaia.

Dopo l'antipasto delle qualifiche, alle 7 è stata l'ora della sprint, in cui Marquez ha bruciato il rivale nel caos della partenza e, tanto per cambiare, ha tenuto la testa fino alla fine. Lui e Martin sono scappati insieme, chiudendo primo e secondo, poi però è arrivata una penalità nel finale per lo spagnolo dell'Aprilia, che l'ha fatto scendere al terzo posto: il risultato è un -5 in classifica rispetto a Marc. Stessa sorte è toccata al miglior Enea Bastianini della stagione, che aveva rimontato - superando anche un Bezzecchi in difficoltà - fino al podio, prima di essere arretrato a propria volta di una casella: sia l'italiano, sia il leader del Mondiale, nell'ultimo giro, hanno superato i limiti della pista, da qui la penalità che permette a Diogo Moreira di salire dalla quarta alla seconda posizione. Per lui è il primo podio (anche se in una sprint) in carriera. Quinto è Ai Ogura, sesto Bezzecchi, mentre Acosta aveva abbandonato subito la contesta, steso alla terza curva da Alex Marquez, al pari di Di Giannantonio.

Domani tocca alla gara lunga, con altri punti sempre più pesanti in palio. Il via alle 7 e si riparte da Martin davanti a tutti sia sulla griglia, sia nel Mondiale (+7 sul secondo posto e + 45 sul terzo), ma con un Marquez alle sue spalle, pronto ad approfittare di ogni spiraglio.







