GP Olanda: bella vittoria di Oscar Piastri. Disastro Ferrari

di Elia Gorini
31 ago 2025
Oscar Piastri ha vinto il GP d'Olanda di Formula 1. Il pilota della McLaren s'impone sulla Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. L'australiano allunga in classifica su Lando Norris, costretto al ritiro a causa di un problema a pochi dalla fine. Gara perfetta dell'australiano, soprattutto in occasione delle varie ripartenze dalla safety car. Quarto posto per George Russell. Gara da dimenticare per la Ferrari. Hamilton finise contro il muro dopo 20 giri, nella stessa curva finisce fuori anche Charles Leclerc dopo essere stato colpito da Kimi Antonelli.




