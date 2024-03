MOTOGP GP Portogallo: vince Martin davanti a Bastianini e Acosta Bagnaia e Marc Marquez cadono a tre giri dalla fine.

GP Portogallo: vince Martin davanti a Bastianini e Acosta.

Finale di gara con colpi di scena nel GP del Portogallo di MotoGP. A Portimao vince Jorge Martin, grande protagonista già dal semaforo verde. Sul podio anche Enea Bastianini e Pedro Acosta. Per lo spagnolo della KTM, al primo anno nella classe regina, è il primo podio in MotoGP. Nelle retrovie Francesco Bagnaia e Marc Marquez si eliminano a vicenda a tre giri dalla fine quando erano in lotta per la quinta posizione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: