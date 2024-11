FORMULA UNO GP Qatar: nella sprint Norris lascia la vittoria a Piastri

GP Qatar: nella sprint Norris lascia la vittoria a Piastri.

Doppietta McLaren nella Sprint race del GP del Qatar, con Lando Norris che regala di fatto la vittoria sulla linea del traguardo a Oscar Piastri e ricambia il favore del successo nella Sprint di San Paolo del Brasile quando Norris era in lotta per il titolo piloti. Terzo posto per George Russell. Ai piedi del podio la Ferrari con Carlos Sainz che precede Leclerc e Hamilton.

