GP Qatar: niente MotoGP in pista Moto2 e Moto3

Ferma la MotoGP in Qatar sono scesi in pista i piloti di moto2 e moto3. Joe Roberts è stato il migliore della prima giornata di libere della Moto2. Lo statunitense ottiene il tempo di 1'58"421 e precede i due piloti con Marco Bezzecchi (0"248) e Luca Marini (0"338). In Moto3 è stato lo spagnolo Raul Fernandez della KTM in 2’04”577 davanti al compagno di marca Binder, staccato di 121 millesimi ad ottenere il miglior tempo. Terzo posto per Ogura. Migliore degli italiani Tony Arbolino, sesto davanti ad Andrea Migno, settimo. Nono tempo per Romano Fenati.