FORMULA 1 Gp Qatar: Piastri vince la sprint e accorcia, 3° Norris, 4° Verstappen L'australiano è ora a -22 dal compagno di squadra in classifica, l'olandese scivola a -25. Disastro Ferrari: 13° Leclerc, 17° Hamilton

Oscar Piastri vince la gara sprint del Gran premio del Qatar e riduce la distanza dalla vetta della classifica. Visto il terzo posto del compagno di squadra Lando Norris, ora l'australiano è a 22 punti dal primo posto. Tra le due McLaren s'inserisce la Mercedes di George Russell, mentre Max Versatappen, alle prese già dalle qualifiche con problemi di rimbalzo dell'auto sull'asfalto, è solo quarto e scivola a -25 da Norris.

Quinto è Kimi Antonelli, che aveva chiuso al sesto posto ma scavalca Yuki Tsunoda in virtù di una penalità di cinque punti ricevuta dal giapponese. Disastrosa la prova delle Ferrari: Charles Leclerc è 13°, Lewis Hamilton, partito dalla corsia dei box, 17°. Alle 19 ci sarà la sessione di qualifiche per la gara lunga della domenica.

