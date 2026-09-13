MOTOMONDIALE GP San Marino, a Misano anche Tony Cairoli: "Rallylegend è una delle mie gare preferite" Presente a Misano anche la leggenda del motocross italiano - e 9 volte campione del mondo - Tony Cairoli che ha parlato di moto e non solo: "La Baldasserona è una pista molto importante"

Sempre sulle due ruote, ma su terreno diverso. A Misano in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini presente tra il pubblico anche il 9 volte campione del mondo di Motocross Tony Cairoli. "Io sono abituato al terreno con meno grip diciamo - commenta sorridendo al nostro inviato Alessandro Ciacci - Però è bello essere qua. È un evento speciale per tutti i motociclisti e quindi bene. Speriamo di avercene di più questo tipo di eventi".

Per piloti del vostro calibro ritrovarsi un po' così tra anche vecchie amicizie qua che effetto fa? "È bello perché comunque tanti piloti di MotoGP ci accomuna un po' il motocross, tanti si allenano anche con le moto da cross, quindi è sempre bello ritrovarli e magari dividere qualche momento passato insieme, prima di una gara e comunque però per loro è molto importante qui essere concentrati, quindi rispettiamo gli spazi".

Tu sei stato presente a Rallylegend, non solo le due ruote, anche le quattro ruote. Ci sarà mai la possibilità di rivederti? "Ma Rallylegend è una delle mie gare preferite, purtroppo, a livello di impegni ogni anno faccio fatica a incastrarmi. Anche quest'anno abbiamo un altro evento e purtroppo non mi sono potuto organizzare. Spero l'anno prossimo di riuscire a tornare. L'organizzazione è una delle più belle. La passione per i motori anche lì è altissima. Speriamo di tornare a San Marino per quello, ma anche speriamo per la pista da motocross. Insomma, la Baldasserona è una pista molto importante che ha raccolto tantissimi appassionati nel tempo".

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