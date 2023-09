MOTOGP GP San Marino, Bagnaia: “Era importante essere nei primi 10”

Pecco Bagnaia é riuscito ad entrare direttamente in Q2 con il 7º tempo. Gran prestazione del campione del mondo in carica, tornato immediatamente in sella alla sua Ducati dopo lo spaventoso incidente in Catalogna.

Nel video l’intervista a Francesco Bagnaia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: