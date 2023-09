MOTOGP GP San Marino: boom di spettatori per la lotta Martin-Bezzecchi-Bagnaia Oltre 140000 spettatori a Misano nel weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. In MotoGP Bagnaia ha limitato i danni dopo l'incidente in Catalogna ma il vero protagonista è stato Jorge Martin, che ha conquistato Sprint e gara.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si è finalmente rilanciato post-Covid, tornando ai numeri di un tempo. Oltre 140000 spettatori nel weekend di gara, precisamente sono stati 141.056 gli appassionati che hanno affollato il Misano World Circuit, dedicato a Marco Simoncelli. Numeri importanti per una tappa che è ormai diventata obbligatoria nel circus del motomondiale, che ha registrato il 40% di visitatori in più rispetto allo scorso anno e che ha portato Misano ad essere il primo GP in Italia, anche più del Mugello “fermo” a 135.670.

Un weekend che non ha visto il tricolore italiano sventolare più in alto di tutti nelle categorie ma che ha dimostrato – una volta di più – la forza di volontà di Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Entrambi acciaccati dopo i due spaventosi incidenti della Catalogna, la gara di casa è stata quella della rivalsa, della lotta e della battaglia. Premiata con importanti piazzamenti, sia nella Sprint Race che nella gara “lunga”. Due podi identici: Bagnaia 3°– ma vale quasi come una vittoria, viste le condizioni – Bezzecchi 2° – osannato dal pubblico di Misano – e Jorge Martin 1°, vero protagonista del GP di San Marino. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha trovato fin da subito il grip giusto e in pista non c'è stata storia: 37 punti, il massimo disponibile, e un record della pista sontuoso nelle qualifiche, destinato a durare. Martin sapeva di aver un'occasione unica per riaprire il mondiale - con Bagnaia “incerottato" – e non se l'è lasciata sfuggire portandosi a -36 quando mancano ancora 8 gare alla fine.

Situazioni opposte, invece, tra Moto2 e Moto3: nella prima Pedro Acosta – prossimo crack del motomondiale - ha ipotecato il suo secondo titolo iridato con il quinto successo stagionale, nella seconda si è riaperto tutto con i primi 5 della classifica – da Holgado ad Alonso, vincitore a sorpresa sul tracciato di Santamonica – divisi da soli 21 punti.

