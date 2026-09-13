MOTOMONDIALE GP San Marino: i fratelli Marquez dettano legge a Misano. Marc vince, Alex 2º e Bez cade in avvio Lo spagnolo della Ducati trionfa per la settima volta a Misano e completa una straordinaria doppietta

La legge di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati trionfa per l’ennesima volta a Misano - la settima in carriera, nessuno come lui - e completa una straordinaria doppietta: Sprint e gara lunga al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il grande deluso della domenica é Marco Bezzecchi: il pilota romagnolo, scattato dalla pole position, cade nel corso del primo giro ed è costretto a dire addio ai sogni di vittoria e forse al titolo iridato, scivolando a 33 punti dal duo di testa. Weekend perfetto per Marquez che, oltre al successo, si prende anche la vetta della classifica in MotoGP: 274, gli stessi di Jorge Martin che chiude solo quinto dopo aver dato battaglia nei primi giri. 6 spagnoli nelle prime 6 posizioni: sul podio anche Alex Marquez - che rimonta dalla nona piazza - e Pedro Acosta.

Prova di forza per Manuel González in Moto2. Il pilota madrileno rompe un digiuno che durava dall’Ungheria, torna a vincere e allunga nel mondiale su Guevara. Gara condizionata dall’incidente alla prima curva con Piqueras che stende i due grandi favoriti, Holgado e il poleman Agius. A far compagnia a Gonzalez sul podio sono dunque Veijer e Baltus con Arbolino, quinto, migliore degli italiani. Consueto, grande spettacolo nella gara di Moto3: alla fine trionfa un altro spagnolo, Máximo Quiles che supera alla “Misano 2” - l’ultima curva - il connazionale Almansa e si prende l’ottava vittoria stagionale. Successo che vale doppio perché Quiles sale a quota 281 punti e vola a +107 sullo stesso Almansa, avvicinandosi sempre più al titolo delle piccole cilindrate. Podio interamente iberico con il terzo posto di Uriarte che precede l’italiano Matteo Bertelle, quarto al traguardo.



Nel video le parole di Marc Marquez

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