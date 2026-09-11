GP San Marino: il duello Marquez-Bezzecchi accende il venerdì di Misano

Da una parte il record-man di vittorie a Misano, dall’altra il “ragazzo di casa” che su queste strade e in questo circuito è cresciuto e diventato grande. Sono Marc Márquez e Marco Bezzecchi i due grandi protagonisti del venerdì del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, appuntamento numero 14 del motomondiale. E se - nella prima sessione di prove libere - è stato lo spagnolo della Ducati a soffiare il primato al rivale all’ultimo giro utile, nelle pre-qualifiche del pomeriggio è stato lo stesso Bezzecchi a restituire il favore.

Vola il numero 72 che chiude davanti a tutti con il crono di 1:30.144, ad appena un decimo di ritardo dal record della pista. Vuol mettere subito le cose in chiaro, Bez: rientrato dall’infortunio più carico che mai, l’alfiere Aprilia va a caccia di punti pesanti per recuperare sul compagno di squadra e capoclassifica Jorge Martin, più in difficoltà e soltanto decimo ma comunque qualificato al Q2.

Dopo i primi due della classe c’è Alex Marquez, terzo e in linea con i tempi di Bezzecchi e del fratello. Bene tutti gli italiani, o quasi: le VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli sono rispettivamente quarte e quinte, Luca Marini - settimo - porta la Honda in Q2. Dovranno passare dal Q1, invece, sia Enea Bastianini 11º che soprattutto Pecco Bagnaia, addirittura 19º e in grande difficoltà per tutta la giornata.

In Moto2 miglior tempo per l’australiano Senna Agius davanti a González e Alonso, in Moto3 è lo spagnolo David Almansa a far la voce grossa e regolare nell’ordine Kelso e Quiles.







