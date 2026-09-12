MOTOMONDIALE GP San Marino: la Sprint è di Marc Marquez Basta un sorpasso alla prima curva a Marc Marquez per prendersi la Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Le due Aprilia di Bezzecchi e Martin chiudono sul podio. Domenica alle 14 si corre la gara lunga.

Partenza a razzo, sorpasso alla prima curva e tanti saluti a tutti. Marc Marquez si prende la Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, rosicchia 5 punti a Martin e si porta a soli 14 punti dalla vetta. Meglio di così non poteva andare per lo spagnolo e per la Ducati, che conquista la “gara corta” con una prova d’autorità. Dopo la straordinaria pole position del mattino - con annesso record della pista - Marco Bezzecchi si deve accontentare della seconda posizione, comunque ottima considerando le condizioni fisiche del romagnolo - rientrato da poco da un infortunio - e osannato dal pubblico di Misano. Il “Bez” ha tentato di rientrare nella fase centrale della Sprint, ma alla fine si é dovuto arrendere a Marquez. Aprilia può sorridere anche per la terza posizione del leader della MotoGP Jorge Martin che - scattato dalla quinta piazza - limita i danni.

In Moto2 la pole position é dell’australiano Senna Agius, a suo agio sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli. Alle sue spalle gli spagnoli Holgado e Piqueras. In Moto3 il più veloce di tutti é un altro iberico, David Almansa: anche lui - come Agius - si conferma il più veloce della categoria e domani partirà davanti a Uriarte e Kelso.



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