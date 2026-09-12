MOTOMONDIALE GP San Marino: pole con record della pista per un super Bezzecchi L’attuale leader del mondiale Jorge Martin, con l’altra Aprilia, è 5°

Il duello Marquez-Bezzecchi continua anche nel sabato delle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ma - come già successo durante il venerdì pomeriggio - é il pilota dell’Aprilia a fare la differenza e prendersi una straordinaria pole position sul circuito di casa. A Misano, Bezzecchi firma il nuovo record della pista in 1:29.982 e precede lo stesso Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che si prende la prima fila assieme ai due fuoriclasse.

É quinto l’attuale leader del mondiale Jorge Martin, con l’altra Aprilia. In seconda fila anche Di Giannantonio 4º e Marini 6º. Continua ad avere enormi problemi Pecco Bagnaia che resta addirittura fuori dal Q2 e partirà soltanto 14º. Alle 15 si corre la Sprint, domani alle 14 la gara lunga.

Non solo MotoGP in quel di Misano, ma anche Moto2 e Moto3. Tra i protagonisti più attesi lo spagnolo Manuel González, attuale leader in Moto2 e vice-campione del mondo nel 2025. Nel video l’intervista



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