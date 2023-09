MOTOGP GP San Marino: pole con record per Martin, Bezzecchi e Bagnaia inseguono

“Martinator” di soprannome e di fatto. Un tempo clamoroso quello fatto segnare da Jorge Martin che si prende la pole position del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, siglando il nuovo record della pista sul circuito di Misano. Se già ieri nelle libere il crono di Bezzecchi sembrava quasi irraggiungibile, quello stampato dal madrileno della Ducati Pramac è di un’altra categoria: 1:30.390, quasi mezzo secondo meglio di quello del Bez. Martin che quindi scatterà dalla prima posizione sia nella Sprint Race del pomeriggio che nella gara di domani. Alle sue spalle c’è proprio Marco Bezzecchi che, nella gara di casa, continua ad essere a suo agio. Anche il tempo del 72 è di altissimo livello - 1:30.787 - ma vale solo per il secondo posto, a quasi 4 decimi da Martin. L’Italia sorride però, e lo fa anche per Pecco Bagnaia che migliora giorno dopo giorno e chiude la Q2 in terza posizione con il crono di 1:30.862. Prima fila di importanza vitale per il campione del mondo in carica, a caccia di punti importanti per difendersi dai rivali che lo precedono.

Seconda fila tutta spagnola con l’Aprilia di Mavericks Viñales quarta, la KTM di Dani Pedrosa quinta e l’altra Aprilia di Aleix Espargaro sesta con quest’ultimo - caduto ieri durante le FP2 - e promosso dal Q1 assieme a Miguel Oliveira. Ottava piazza per Luca Marini con l’altra Ducati del team Mooney VR46, proprio davanti a Marc Marquez solo nono con la Honda.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: