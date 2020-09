GP San Marino: pole di Vinales, prima fila per Morbidelli

GP San Marino: pole di Vinales, prima fila per Morbidelli.

Maverick Vinales sulla Yamaha ha conquistato la pole del Motogp di San Marino in programma domani sul circuito di Misano, settima tappa del mondiale 2020. Ottimo secondo tempo per Franco Morbidelli, seguito dal leader del mondiale Fabio Quartararo. Quarto tempo e seconda fila per Valentino Rossi.

In Moto3 prima prima pole in carriera per il giapponese Ai Ogura.

In Moto2 miglior tempo per Lowes, poi penalizzato, quindi sarà Gardner a partire in pole position





I più letti della settimana: